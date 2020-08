Droga, scoperte e sequestrate due piantagioni di marijuana tra Carini e Palermo

Due folte piantagioni di marijuana sono state scoperte dai carabinieri tra Carini e Palermo. Nel primo caso i militari, con il supporto nel Nucleo Elicotteri dei Carabinieri, hanno individuato e sequestrato quasi 200 piante di cannabis.

A Palermo, nel quartiere Ciaculli, i carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno rinvenuto 70 piante di marijuana alte fino a 4 metri insieme all'attrezzatura per la coltivazione e l’irrigazione.

Lo stupefacente, è stato campionato per le analisi quantitative e qualitative a cura del L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Reparto Operativo di Palermo e le piantagioni, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono state distrutte sul posto. Sono in corso le indagini per risalire ai proprietari.

Nel quartiere San Filippo Neri di Palermo, R.P. 34enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di quasi 200 grammi tra hashish e marijuana, già divisi in dosi, ed è stato quindi arrestato e , in attesa dell’udienza di convalida, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Solo quattro giorni fa erano state circa 130 le piante di sostanza stupefacente rinvenute a Misilmeri, in quell’occasione era stato tratto in arresto un 35enne palermitano.

