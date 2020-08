Incidente in autostrada a Palermo, traffico rallentato e lunghe code

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 2, poco prima dello svincolo Tommaso Natale a Mondello, si registra traffico rallentato con code sull’autostrada A29 all'altezza del raccordo per Via Belgio in direzione Isola delle Femmine/Mazara del Vallo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata