Incendio nella riserva di Montemaggiore Belsito, in pericolo alcune abitazioni

Un incendio è divampato nella riserva di Granza nel territorio di Montemaggiore Belsito (Pa). Le fiamme hanno divorato diversi ettari di bosco mettendo in pericolo la fauna che vive nella riserva. I residenti hanno visto diversi rapaci fuggire via per cercare di scampare al rogo.

Sono impegnati da ore due canadair e tre elicotteri. L'incendio ha lambito anche alcuni casali in campagna dove ci sono delle stalle. Sono in azione forestali, vigili del fuoco e protezione civile comunale. Grave il danno provocato alla riserva naturale.

