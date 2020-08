Caldo in Sicilia, incendi nel Palermitano: allerta arancione nel weekend di Ferragosto

Numerosi incendi hanno interessato la provincia di Palermo nella giornata di oggi. Il caldo che ha investito la Sicilia non ha lasciato scampo. Fortunatamente le fiamme non hanno creato alcun danno o particolari criticità.

Fiamme a Misilmeri, Villabate, Valledolmo, Blufi e Bolognetta con diverse squadre di vigili del fuoco che sono intervenute per spegnere i roghi, scaturiti per lo più a ridosso di mezzogiorno.

Nella giornata di ieri la Protezione civile regionale aveva diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per il weekend di Ferragosto nell’area di Palermo, con maggior attenzione per il 14 e 15 agosto dove è stato segnalato il rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2. In particolare, in aumento le temperature massime percepite che si prevede saranno fino a 36 gradi per domani e fino a 38 grandi per sabato 15 agosto.

