Coronavirus, divieti a Ferragosto anche a Palermo: spiagge blindate e no ai falò

Divieti anche a Palermo per la notte di Ferragosto. Per evitare, infatti, assembramenti e per garantire il rispetto delle norme anti-coronavirus, il sindaco Leoluca Orlando ha vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi.

Nell'ordinanza firmata nel pomeriggio viene inoltre fatto divieto di accendere fuochi e montare tende nelle stesse aree e nelle spiagge.

I divieti saranno in vigore dalle ore 19 del 14 agosto 2020 fino alle ore 7 del 15 agosto 2020 e dalle ore 19 alle ore 24 del 15 Agosto 2020. Nelle stesse aree sono inoltre vietate la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19 del 14 agosto alle ore 24 del 15 agosto ma anche, e su tutto il territorio cittadino, la vendita per asporto di bevande alcoliche, nonchè di bevande analcoliche in contenitori di vetro, ferma restando la possibilità di effettuare il consumo sul posto presso gli esercizi a tal fine autorizzati.

Intanto la Regione, attraverso gli assessorati per la Salute e per il Territorio e Ambiente, ha disposto un finanziamento di oltre due milioni di euro da destinare ai comuni costieri siciliani per approntare, nelle spiagge libere, le misure necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus.

Un capitolo del bilancio regionale volto a finanziare le iniziative di sostegno durante l’attuale stagione balneare. Alla base del provvedimento finanziario - si legge tra le pieghe del decreto assessoriale - la necessità di "prevedere adeguate misure di prevenzione e contenimento del contagio nel contesto turistico - balneare".

La cifra verrà ripartita tra i comuni costieri per sostenere gli investimenti necessari a mettere in sicurezza i bagnanti. Tra le azioni previste l’acquisto e la realizzazione di segnaletica, cartellonistica, materiale informativo, registrazione di messaggi necessari ad informare le persone.

© Riproduzione riservata