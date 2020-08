Abusi sessuali in Austria, arrestato un giovane di Marineo: mandato di arresto europeo

Aveva abusato di una ragazza mentre era in Austria e poi era tornato in Italia. Ora però Francesco Scianna, ventisettenne di Marineo, sarà affidato alla magistratura austriaca, che ha emanato un mandato di arresto europeo.

A deciderlo è stata la sezione feriale della Corte d’appello, che aveva prima convalidato l’arresto e ora ha dato il via libera alla consegna: arrestato l’8 luglio, Scianna si era opposto al proprio ritorno in vinculis nel Paese straniero, ma i giudici ritengono sussistenti tutte le condizioni per rimandarcelo. L’unica condizione è che ci dovrà essere l’impegno che, a processo concluso, Scianna, in caso di condanna, possa tornare a espiare la pena in Italia.

© Riproduzione riservata

