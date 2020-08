Ferragosto, Capaci chiude l'accesso alle spiagge libere: via libera a Isola delle Femmine e Carini

Sarà un Ferragosto diverso, quello durante l'emergenza coronavirus, in molte spiagge nel Palermitano. Capaci chiuderà l’accesso in quelle libere, a Isola delle Femmine e Carini invece, sarà consentito. Per tutti, un problema: secondo le amministrazioni, di base, ci sarebbe carenza di forze dell'ordine per garantire le misure anti contagio in tutti e tre i comuni.

Il comune di Isola delle Femmine dunque non vieterà l’accesso alle proprie spiagge libere la notte di Ferragosto. Anche se dovesse essere presa la decisione di vietare l’accesso non vi sarebbe la sorveglianza necessaria, da parte delle forze dell’ordine, per farla rispettare come dichiara il sindaco Stefano Bologna: “Per il 14 agosto e dunque per la notte di ferragosto, interverremo anzitutto sulla viabilità per diminuire l’affluenza delle persone nelle spiagge. Per tutti i locali è valida, ovviamente, l’ordinanza emanata ieri dal Presidente della Regione. Potrei anche pubblicare un provvedimento per impedire l’accesso alle spiagge libere del nostro comune, ma non abbiamo un numero di forze dell’ordine adeguato per garantire il rispetto del possibile regolamento. Quindi faremo quanto è nelle nostre forze: falò e bivacchi vietati; e gli stabilimenti balneari potranno rimanere aperti solo fino alle 19 di venerdì 14”.

Il primo cittadino Bologna però precisa che il problema per i controlli e dunque nel fare rispettare i divieti annunciati, nasce dalle 17 in poi: “Ci auguriamo di resistere e far rispettare il tutto, ma come negli scorsi anni il vero problema nasce dalle cinque del pomeriggio in poi, poiché si verifica una sorta di via libera. Abbiamo veramente una carenza di forze dell’ordine, che siano carabinieri o vigili urbani” conclude il sindaco di Isola delle Femmine.

Una situazione identica è presente nel comune di Carini, come dichiarato dal sindaco Giovì Monteleone: “Il nostro comune conta ben 12 km di costa, certo una buona metà è inaccessibile per il divieto di balneazione ma l’altra metà comunque è sempre vasta e non abbiamo un numero di vigili urbani, o di altre forze dell’ordine, tale che ci consenta di tenere il litorale sotto controllo. Comunque non vieteremo l’accesso alle spiagge, perché non possiamo farlo rispettare. Gli stabilimenti balneari si adatteranno all’ordinanza Regionale”.

Un Ferragosto totalmente diverso si vedrà nelle spiagge di Capaci, il primo cittadino Pietro Puccio ha spiegato come si comporterà il comune: “Organizzarsi bene è un grosso problema, hanno scaricato il problema ai sindaci dei comuni situati nel litorale. A Capaci contiamo solo otto vigili urbani a malapena e cinque carabinieri, con questi numeri come possiamo garantire un accesso alle spiagge libere? – precisa il sindaco – Proprio per questo ho deciso che chiuderò, fisicamente, l’accesso alla spiaggia libera. Inoltre a partire dalle 8 del mattino del 14 agosto, il traffico sarà chiuso a partire dal ponte dell’autostrada fino al lungomare vero e proprio. Inoltre anche il parcheggio sarà chiuso una volta raggiunto il numero massimo di automobili presenti – continua il primo cittadino Puccio -. Preferisco chiudere tutto, prima viene la salute e la sicurezza dei miei concittadini. Infine tengo a precisare che bivacchi, falò e festeggiamenti vari saranno vietati; così come vi sarà la chiusura degli stabilimenti balneari dalle 19 in poi”.

L’ordinanza emanata dalla Regione Sicilia a cui fanno riferimento i tre sindaci fondamentalmente prevede che per la notte di ferragosto vi è l’obbligo di comunicazione entro le 48 ore precedenti all’evento per i gestori dei locali delle attività destinate al ballo con afflusso di pubblico numeroso. Infine nei locali all'aperto sarà obbligatorio indossare la mascherina e diminuire la capienza massima per consentire il rispetto del distanziamento sociale.

