Pericolo crolli a Monte Pellegrino, 30 famiglie a rischio all'Addaura: potrebbe scattare lo sgombero

Rischio "imminente" di caduta massi dal costone roccioso che mettono in pericolo le abitazioni dell’Addaura. Circa una trentina di famiglie sono a rischio sgombero, quantomeno in via temporanea, per "l’imprescindibile esigenza di salvaguardare vite umane".

Si tratta, come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, di una situazione delicata, all’interno di una zona già di per sé classificata al livello di rischio più alto. Gli specialisti, a fine luglio, hanno già effettuato riprese con un drone e utilizzato il laser scanner e si attendono analisi più approfondite quali rilievi in parete, sondaggi e prove di estrazione.

La cosa certa è che è impossibile eliminare del tutto il pericolo e adesso l’amministrazione comunale dovrà decidere con la Protezione civile cosa fare.

