Droga a Palermo, scoperti due pusher grazie alla segnalazione su YouPol

Trovati con droga in casa nel quartiere Ballarò di Palermo, grazie ad una segnalazione giunta con l'app YouPol. La polizia ha arrestato in flagranza R.S., 72enne e P.S., 23enne, entrambi con precedenti di polizia ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo appostamenti e pattugliamenti della zona, fatti in incognito, gli agenti sono entrati in azione e, mentre alcuni poliziotti hanno fatto irruzione in casa di R.S., altri si sono occupati di vigilare con discrezione l’esterno. Questi ultimi, contestualmente all’ingresso dei colleghi, hanno, così, notato un’altra persona, poi identificata per P.S., affacciarsi alla finestra dell’abitazione in questione e disfarsi velocemente di un involucro con 15 dosi di crack.

Nel portafoglio di R.S. c'erano 920 euro in banconote di piccolo e medio taglio, mentre nel corso della perquisizione domiciliare c'erano altri sei involucri contenenti 125 dosi di crack.

