È negativo il tampone del dipendente comunale in servizio presso la piscina comunale di Palermo. Oggi è stato reso noto l'esito.

Come già comunicato ieri, l'impianto, che in ogni caso oggi e domani è stato e rimarrà chiuso per un intervento di sanificazione straordinaria, riaprirà regolarmente lunedì mattina.

© Riproduzione riservata