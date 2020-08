Coronavirus, positivo parente di un dipendente: chiusa la piscina comunale di Palermo

Chiusa domani e dopodomani, per un intervento straordinario di sanificazione, la piscina comunale di viale del Fante, a Palermo.

«È stato deciso nel pomeriggio, dopo che un parente non convivente di un dipendente comunale in servizio nell’impianto sportivo è risultato positivo al Covid-19». Lo fanno sapere da palazzo delle Aquile.

«Anche se non convivente e asintomatico, il dipendente comunale - si legge in una nota - è stato posto in isolamento in attesa di conoscere l’esito del tampone già effettuato». La struttura di viale del Fante sarà riaperta lunedì.

