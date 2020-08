Palermo, riapertura delle scuole in sicurezza: vertice in prefettura

Tra poco più di un mese tornerà a suonare la campanella negli istituti scolastici di tutta Italia ed è il momento di pianificare gli interventi per poter far rientrare alunni e personale a scuola in massima sicurezza.

Oggi, presso la prefettura di Palermo, si è svolta una una riunione, presieduta dal prefetto Forlani, con la partecipazione del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, dei rappresentanti della Città Metropolitana di Palermo e dei Comuni nei quali insistono i plessi scolastici che, secondo gli esiti di una prima ricognizione svolta dal MIUR, richiedono interventi specifici per organizzare e gestire in sicurezza la ripresa delle attività didattiche in vista della prossima riapertura dell’anno scolastico.

In quella sede si è proceduto ad una puntuale ricognizione della situazione dei vari istituti, nonché al monitoraggio delle iniziative in itinere al fine di garantire l’adeguata risposta del sistema scolastico rispetto alle esigenze di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, nonché di ripresa delle regolari attività scolastiche.

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un impegno sinergico, per orientare tutti gli attori coinvolti rispetto alla ricerca di soluzioni immediate per garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza, assicurando la massima disponibilità al fine di favorire i più celeri interventi per la messa in sicurezza dei plessi scolastici.

I rappresentanti della Città metropolitana e delle Amministrazioni locali presenti hanno assunto l’impegno di procedere alla tempestiva realizzazione delle azioni necessarie ad individuare i maggiori spazi richiesti dalla normativa anticovid, in funzione del prioritario obiettivo della prossima riapertura delle scuole in condizioni di massima sicurezza.

Per affrontare il medesimo tema delle criticità connesse all’attuazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, delle misure di sicurezza finalizzate a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e a garantire la ripresa delle attività scolastiche in presenza, è altresì in programma, nella giornata di domani, con specifico riferimento all’ambito territoriale di questa provincia e a seguire nei giorni successivi delle altre province siciliane, un’apposita videoconferenza promossa da Anci Sicilia, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e l’Assessorato regionale dell’Istruzione e Formazione professionale.

