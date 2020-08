Incendi senza tregua in Sicilia: fiamme per ore in provincia di Palermo, task force per i soccorsi

Non c'è tregua per gli incendi in Sicilia, soprattutto in provincia di Palermo dove ieri sono stati superati i 40 gradi: cinquanta gli interventi dei Vigili del fuoco e della Forestale nelle ultime ore. Tutti gli uomini delle squadre di soccorso sono state impegnati per fronteggiare i roghi nelle zona di San Giuseppe Jato, San Cipirello, sulla statale Palermo Sciacca, sullle Madonie, tra Petralia e Castellana Sicula dove sono stati registrati i casi più critici.

Le fiamme hanno divorato ettari di vegetazione per tutta la notte a Chiusa Sclafani, Giuliana, Partinico, Bagheria e Trappeto. Nella zona dei Monti Sicani è intervenuta anche l'aeronautica militare. Un equipaggio dell'82esimo Centro Csar (Combat Search And Rescue) di Trapani, è stato impegnato per nove ore, con 44 lanci e 40 mila litri d’acqua sganciati. Già da questa mattina sono nuovamente in azione nella zona Canadair ed elicotteri per fronteggiare le fiamme.

Paura soprattutto per il vasto incendio partito dal territorio di Chiusa Sclafani che ha raggiunto ieri sera, a causa del vento, il comune di Giuliana, interessando la zona del cimitero e lambendo il centro abitato in contrada sotto le grotte. Il rogo è divampato per tutta la notte.

Ieri sera la Prefettura di Palermo ha attivato il Centro di coordinamento dei soccorsi. A partecipare alle attività di spegnimento, assieme ai vigili del fuoco e al corpo forestale, anche la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo, attivando il proprio piano operativo di supporto antincendio 2020 e inviando sul posto una autobotte a sostegno dei mezzi già impiegati. L'impiego di uomini e mezzi a terra si è concluso all’alba di questa mattina quando sono potuti intervenire i Canadair, necessari per raggiungere il territorio ancora coinvolto dall’incendio.

"Questa è una ulteriore conferma dell’impegno della Protezione civile della Città Metropolitana che, con il coordinamento della Prefettura, in collaborazione con l’impegno dei Vigili del Fuoco e delle altre istituzioni contribuisce a garantire un servizio prezioso e tempestivo all’intero territorio", commenta il sindaco metropolitano Leoluca Orlando.

© Riproduzione riservata