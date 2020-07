Taxi a Palermo, il Comune approva la tariffa unica agevolata a 10 euro

Tariffa unica a 10 euro per i taxi a Palermo. Lo prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta comunale di Palermo su proposta dell’assessore Leopoldo Piampiano. Una misura già prevista dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

La tariffa sarà valida sui seguenti percorsi di sola andata: Percorso 1: da via Belgio/parcheggio Taxi piazza Europa, attraverso viale Strasburgo, via Empedocle Restivo, via Sciuti, via Notarbartolo, via Libertà, con arrivo in piazza Castelnuovo/piazza Verdi e viceversa; Percorso n. 2: da viale Regione Siciliana, altezza viale Michelangelo, attraverso viale Lazio, via Libertà con arrivo piazza Castelnuovo/piazza Verdi e viceversa; Percorso n. 3: da viale Regione Siciliana altezza piazza Einstein, attraverso l’asse via Leonardo Da Vinci/Notarbartolo, via Libertà con arrivo piazza Castelnuovo/piazza Verdi e viceversa; Percorso n. 4: dal parcheggio Nina Siciliana, attraverso via Perpignano, piazza Principe di Camporeale, via Dante, con arrivo piazza Castelnuovo/piazza Verdi e viceversa; Percorso n. 5: da viale Regione Siciliana, altezza corso Calatafimi, attraverso corso Calatafimi, piazza Indipendenza, con arrivo in piazza Verdi/piazza Giulio Cesare e viceversa.

L’approvazione della delibera fa seguito ad un’apposita videoconferenza tenuta dall’assessorato alle Attività produttive, nel corso del quale la proposta è stata condivisa con le associazioni di categoria dei tassisti.

