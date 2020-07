Malore durante la passeggiata in bici con gli amici, muore bidello di 54 anni a Partinico

In bici insieme agli amici per una passeggiata domenicale, ma durante il tragitto viene colto da un malore. Così è morto questa mattina nei pressi di Partinico un uomo di 54 anni, bidello di una scuola.

Il gruppo era composto da otto ciclisti e stavano percorrendo la strada provinciale 2 che collega Partinico a San Cipirello. L'uomo improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e si è accasciato. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 che sono intervenuti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Partinico e il medico legale.

Un dramma che arriva pochi giorni dopo un'altra tragedia che nei giorni scorsi ha scosso proprio Partinico.

Paolo D’Orio, 75 anni, è morto in ospedale dopo essere stato investito sulla strada statale 113 che collega Partinico ad Alcamo mentre si trovava in sella alla sua bici. Era stato ricoverato a Villa Sofia, dove era stato trasportato in condizioni disperate.

