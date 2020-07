Sferracavallo, multa da centomila euro a una sala scommesse

Una multa da centomila euro è stata comminata al titolare di una sala scommesse di via Torretta, nella borgata palermitana di Sferracavallo, a seguito di controlli effettuati dai carabinieri e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Due postazioni per la raccolta delle scommesse non erano conformi alla normativa e tutti gli apparecchi sono stati sequestrati. In un centro scommesse in via Perpignano, sempre a Palermo, il gestore è stato segnalato alla questura poiché non autorizzato a svolgere l’attività.

