Parrucche per donne oncologiche: una raccolta fondi dei Lions a Termini Imerese

Nella magnifica cornice della spiaggia di Termini Imerese, presso il Lido Kalokairi, una grande manifestazione di solidarietà è stata ideata dai Lions Termini Imerese Host e dai giovani Leo. Aperihair il nome della serata. Una raccolti fondi da destinare all'associazione "Insieme per...".

L'associazione guidata dalla Presidente, Clotilde Guarnaccia, si occupa di assistere persone che ogni giorno lottano contro il cancro. "Insieme Per..." da anni raccoglie ciocche di capelli per poi far realizzare delle parrucche destinate a donne colpite da cancro che non possono permettersi il costo di una parrucca. L’associazione infatti, ha lo scopo di sensibilizzare le donne che donano i propri capelli per realizzare le parrucche e donarle a quelle donne oncologiche che attraversano un brutto periodo della loro vita. Tra le tante donazioni di ciocche di capelli spicca la lunga chioma di Martina, 7 anni, che ha tagliato i suoi capelli per donarli.

“Ringrazio tutti gli intervenuti -ha detto il presidente del Lions Termini Imerese Host, Raimondo Pilato- per la loro grande generosità .La serata ha superato di gran lunga le migliori aspettative. Il percorso di collaborazione con l'associazione Insieme per... non finisce qui ma continuerà nei prossimi mesi".

