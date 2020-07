Viadotto Imera, ultimi ritocchi: ora controlli su tutti i ponti

A dieci giorni dalla riapertura dopo cinque anni, annunciata la settimana scorsa dal viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, proseguono i lavori del viadotto Imera sulla Palermo-Catania.

Dopo l’installazione delle predalles, lastre piane utilizzate per la realizzazione delle solette dell’impalcato, adesso tocca alle solette e poi all’asfalto, dove di fatto poggeranno le ruote dei mezzi che torneranno a percorrere quel tratto dopo quel tremendo aprile del 2015, con la frana e la successiva chiusura del viadotto.

Due settimane fa - come scrive Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia in edicola - era stato varato l’ultimo dei conci, sette sezioni di lunghezza variabile tra i 28 e i 52 metri e di massa compresa tra le 120 e le 260 tonnellate, costituiranno le tre campate per lo sviluppo complessivo di 270 metri. La campata centrale di luce 130 metri consentirà di scavalcare la parte centrale del corpo di frana.

Ottima notizia ma rimangono altri quindici cantieri, più o meno mobili, sulla Palermo-Catania, gestita da Anas, l’autostrada che collega due delle città più importanti dell’Isola.

