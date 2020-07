Palermo, Ztl e strisce blu di nuovo in funzione dal 3 agosto: slitta la scadenza dei pass

Tornano strisce blu e di conseguenza anche la Ztl a Palermo. La giunta comunale ha infatti approvato la delibera che prevede la riattivazione del parcheggio a pagamento. La data X sarà il prossimo 3 agosto, giorno in cui, in attesa di conferme, oltre alle zone blu dovrebbe ripartire anche la zona a traffico limitato, sia diurna che notturna. Saranno ora gli uffici ora ad emettere la relativa ordinanza.

CHE SUCCEDE AI PASS? La giunta ha deciso che tutti i pass per la sosta dei residenti siano automaticamente prorogati per un periodo pari a quello di interruzione. Quindi, essendo stati sospesi lo scorso 12 marzo, i pass saranno prorogati di 143 giorni. Ciascuno, quindi, dovrà fare il conto su quando sarà la nuova data di scadenza.

Per quanto riguarda le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, trattandosi di strisce blu stagionali, tutti i pass della stagione 2019 sono automaticamente rinnovati per il 2020.

"Sempre più allentamenti delle restrizioni portano sempre più traffico in città con le conseguenze negative che questo ha sulla salute e sulla vivibilità", dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. "La progressiva stabilizzazione dei tempi delle attività economiche e di tutte le attività quotidiane permette quindi un ritorno alla normalità anche su questo fronte - continua -, nel rispetto di quanto anche voluto dal consiglio comunale ma senza alcun tentennamento sul fronte della salute dei cittadini, come per altro ormai confermato da numerosi pronunciamenti dei Tar".

© Riproduzione riservata