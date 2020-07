È morto Nazareno Ferrari, "maestro della birra" e titolare del beershop Extra Hop di Palermo

Addio a Nazareno Ferrari, titolare del beershop Extra Hop di Palermo e grande intenditore di birra. È morto nel sonno, questa notte, nell’abitazione in cui viveva con la moglie e i due figli piccoli. Ad accorgersene sarebbe stata proprio la donna che ha immediatamente chiamato i soccorritori del 118, ma per lui non c’era più nulla da fare.

A stroncarlo potrebbe essere stato un infarto, ma sono ancora da chiarire le cause del decesso.

Nazareno Ferrari era un grande appassionato dell’arte di produzione della birra e negli anni era stato protagonista nell’organizzazione di diverse iniziative, tra le quali ‘Un’isola di birra’, dedicata alle birre artigianali siciliane.

Pochi anni fa aveva aperto il suo ultimo locale in via Cantavespri. Presto il locale era diventato un punto di riferimento per tanti giovani appassionati delle etichette artigianali di tutta Italia.

Numerosi i messaggi di cordoglio che gli avventori hanno lasciato sulla sua bacheca facebook, increduli per l'accaduto.

