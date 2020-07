Più spazio esterno a pub e ristoranti, prime chiusure al traffico a Palermo

Spuntano in pieno centro - esattamente in via XX settembre, via Enrico Parisi e via Nicolò Garzilli - le prime chiusure al traffico per consentire ai locali l'ampliamento. La chiusura di piccole porzioni di strada permetteranno ai titolari di pub e ristoranti di installare più sedie e tavolini all'esterno.

È stato il primo cittadino a spingere affinché arrivassero le prime ordinanze che servono agli esercenti a poter ospitare più clienti in questo periodo in cui sono in vigore le disposizioni di distanziamento anti-Coronavirus.

L'articolo di Giuseppe Leone nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata