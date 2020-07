Scompare bimba di 4 anni, momenti di panico a Mondello: ritrovata dopo le ricerche

Momenti di paura a Mondello, la borgata marinara di Palermo. Una bimba di 4 anni era scomparsa questa mattina, gettando la spiaggia letteralmente nel panico.

Subito è scattato l'allarme da parti dei genitori. Si sono mobilitati per la ricerca i servizi di salvataggio della spiaggia, l'unità cinofila per il salvataggio. In campo anche la guardia costiera. Fortunatamente la piccola è stata ritrovata dopo circa 20 minuti di ricerca, a poca distanza da dove era scomparsa.

