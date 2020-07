Mondello, si tuffa a mare e si sente male: muore un 76enne palermitano

Tragedia a Mondello: un uomo di 76 anni, Baldassare Brucia, palermitano, è morto mentre faceva il bagno.

L'uomo, dopo essersi tuffato in acqua, si è sentito male ed è stato soccorso dai bagnini dello stabilimento. Portato a riva, i sanitari del 118 hanno tentato di tutto per rianimarlo, anche utilizzando il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla capitaneria di porto.

Dopo l'ispezione da parte del medico legale, la salma è stata restituita alla famiglia.

