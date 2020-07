False bollette della luce, la truffa è servita: portato in carcere a Palermo

Aveva costituito una falsa società elettrica per la riscossione delle bollette di ignari utenti. Per questo motivo era stato condannato dalla procura di Milano a 4 anni e 8 mesi di reclusione, per truffa e ricettazione.

L'uomo, un 37enne di Castelvetrano residente a Palermo, è stato rintracciato a bordo di un'auto a Mondello.

I carabinieri lo hanno fermato e dopo l'identificazione lo hanno condotto al carcere Lorusso-Paglierelli. La condanna è legata a una serie di truffe nel periodo marzo-dicembre 2010.

