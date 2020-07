Carini, palermitano di 65 anni ha un malore e muore durante un'immersione subacquea

Tragedia nel mare di Carini, l'ennesima nelle acque palermitane in questi ultimi giorni. Un uomo, Giovanni Zampardi, 65 anni, di Palermo, è deceduto dopo essersi immerso in mare, per praticare, secondo una prima ricostruzione, pesca subacquea, come pare la vittima facesse ormai da anni.

All'improvviso l'uomo però avrebbe accusato un malore ed è stato portato in spiaggia dal figlio, che era andato con lui nella zona di Villagrazia di Carini, ma nonostante i soccorsi tempestivi del figlio non c’è stato nulla da fare: trasportato fino alla riva, è morto poco dopo per un arresto cardiaco. Indagini anche dei carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto.

Il medico legale ha constatato il decesso. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

