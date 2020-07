Palermo, rimprovera automobilista che stava per investire una donna: picchiato un musicista

Preso a calci e pugni, pestato a sangue in via Sammartino, al centro città, per aver rimproverato un'automobilista che stava per investire un'anziana. Sfortunato protagonista Gabriele Giambertone, musicista e tecnico del suono, molto conosciuto in città, lasciato sull’asfalto in attesa di un’ambulanza del 118, con il volto sanguinante, dopo avere preso le difese della pensionata che ha rischiato di essere travolta da un’auto nelle strisce pedonali.

I medici lo stanno sottoponendo ad alcuni accertamenti clinici: ha subìto la lussazione di una spalla, un trauma cranico, la lesione di una vertebra dorsale e vari ematomi. Se la prognosi sarà inferiore ai 20 giorni, spetterà a lui se procedere con una denuncia querela. Secondo quanto ricostruito da un suo amico, che viaggiava con lui, Giambertone avrebbe avuto, prima della rissa, un acceso diverbio con l'uomo a causa di un incidente sfiorato con una signora anziana.

