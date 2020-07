Aggredito dal nipote durante una lite: anziano muore in ospedale a Palermo

Muore dopo 12 giorni di coma il nonno preso a schiaffi dal nipote. La lite si era consumata in una appartamento nella periferia di Trabia. Ad essere stato strattonato e schiaffeggiato dal nipote l’ottantenne Giuseppe Sunseri, deceduto questa mattina del reparto di Neurochirurgia di Villa Sofia.

Secondo i medici, il trauma cranico riportato nella caduta non gli ha lasciato scampo e, dopo vari interventi ed il coma farmacologico è deceduto. Il nipote invece, dal 25 giugno (giorno della lite) si trova in una cella del carcere dei Pagliarelli di Palermo. Se l’accusa in un primo momento era di lesioni gravissime, adesso i magistrati dovranno stabilire per quale grado di omicidio deve essere accusato il nipote.

Tutto sarebbe avvenuto all’interno di un appartamento nella parte alta di Trabia, in Via Torreglione, subito dopo la lite i carabinieri della Stazione di Trabia insieme ai colleghi dalla Compagnia di Termini, hanno fermato ed arrestato il nipote, Giuseppe Sunseri.

Secondo una prima ricostruzione nipote e nonno avrebbero avuto un’accesa discussione in presenza del resto della famiglia. Il giovane sarebbe andato su tutte le furie ed avrebbe schiaffeggiato l’anziano. La spinta avrebbe causato la caduta del nonno che ha battuto con violenza la testa.

Poi, la corsa in ospedale ed il fermo del nipote con la convalida dell’arresto per lesioni gravissime. Adesso, i magistrati della Procura di Termini Imerese dovranno rivalutare le accuse per stabilire se inquadrare il decesso come la conseguenza di altro reato o se accusare il giovane di omicidio volontario o preterintenzionale.

© Riproduzione riservata