"Il parapendio è stato fatto precipitare", è giallo sulla morte di Sandro Inghilleri a Trappeto

Potrebbe esserci una tragica coincidenza all'origine dell'incidente in cui ha perso la vita Sandro Inghilleri, esperto paraglider di 49 anni, morto lo scorso 22 giugno durante uno dei suoi tanti lanci con il parapendio a Trappeto.

Sembrerebbe infatti che, come spiega Mariella Pagliaro nel suo articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia di oggi, nel momento in cui Inghilleri si è lanciato con il parapendio, un elicottero, impegnato nelle ricerche di una donna dispersa in mare, solcasse i cieli di Balestrate. Probabilmente una tromba d'aria ha spinto Sandro Inghilleri causandone la terribile morte.

Questa è l'ipotesi dei familiari che verrà accertata o meno con l'autopsia. Una tesi che potrebbe trovare conferma nelle testimonianze di alcune persone che hanno assistito all'incidente avvenuto pochi istanti dopo il lancio.

