Bus, metro e tram: a Palermo il biglietto unico entro la prossima settimana

Il biglietto unico integrato tra Amat e Trenitalia a Palermo diventa realtà. Con molta probabilità, già da questa settimana, o al più tardi dalla prossima, come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola.

Un’accelerazione improvvisa e inaspettata, visto che si arriva purtroppo dall’emergenza post Covid, che hanno voluto dare tutti i protagonisti: Comune, Ferrovie, Regione e azienda. L’iniziativa sarà presentata domani a palazzo d’Orleans, con tutti i vertici dell’amministrazione Musumeci, di Trenitalia e del Comune, e sarà presente anche il Governatore stesso.

Si tratta di un ticket unico per utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblici della città. Dall’autobus alla metropolitana. In altre città è in vigore già da anni, nel capoluogo siciliano c’è stato, nel corso del tempo, qualche intoppo di troppo.

