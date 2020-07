Vi erano nascosti i resti di 12 modelli di Vespa, di una motocicletta e di un’auto. A Palermo, nel quartiere di Brancaccio, è stato scoperto un box di moto rubate.

Gli agenti sono intervenuti in via Azolino Hazon dove in un magazzino sono state ritrovate le carcasse di mezzi a due ruote. Accertamenti in corso anche per risalire al proprietario del magazzino.

