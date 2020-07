Ok balneazione nella zona protetta di Ustica, è polemica

Dopo 34 anni la zona integrale dell'Area marina protetta dell'isola di Ustica, la più antica d'Italia, sarà resa libera alla balneazione. Il sindaco di Ustica, Salvatore Militello, in un post su Facebook scrive che "il ministero dell'Ambiente ha accolto la nostra richiesta di apertura alla balneazione di altre aree nella zona A (oltre Cala Sidoti ed Acquario) a partire da luglio con le stesse modalità e vincoli già presenti per gli altri siti. Dopo 30 anni la comunità e i turisti potranno godere, nel massimo rispetto dell'ambiente, di una delle zone più belle di Ustica". I consiglieri comunali di opposizione contestano questa decisione.

"L'apertura alla balneazione della zona A di riserva integrale rischia di annullare gli eccezionali e positivi risultati ottenuti in questi 34 anni - dicono Renato Mancuso, Tania Licciardi e Vittoria Salerno - Questa è la zona integrale più antica d'Italia, riteniamo doveroso salvaguardare il suo unicum per l'importanza scientifica della sua biodiversità". Per i consiglieri "questo atto rischia di sancire la fine dell'area marina protetta".

© Riproduzione riservata