A Balestrate il mare diventa verde, malumore tra i bagnanti

Il mare cristallino a Balestrate è solo un vecchio ricordo. Eppure soltanto qualche giorno fa, fino a domenica, tantissimi bagnanti hanno potuto godere delle acque pulite e limpide.

Ieri e oggi, purtroppo, lo spettacolo non è stato lo stesso tra le proteste e il malumore di chi abitualmente si reca sul litorale che può vantare di aver ricevuto, in passato, anche la bandiera verde dei pediatri essendo a misura di bambino: acqua limpida e bassa vicino alla riva, presenza di bagnini e scialuppe di salvataggio e di spazi per i più piccoli.

Questa foto è stata scattata da un villeggiante ieri mattina e anche oggi l'acqua, sul lungomare Felice d'Anna, si presentava salmastra, di colore verde. Una vera delusione per i bagnanti che hanno potuto solo godere del sole, rimandando il bagno a giorni migliori.

