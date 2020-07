Da oggi, 1 luglio, torna a Palermo il bike sharing 24 ore su 24

Torna il bike sharing 24 ore su 24 a Palermo. A partire da oggi 1 luglio, data cruciale che introduce tante novità per gli italiani, viene ripristinato anche il servizio di trasporto che Amat aveva ridotto in occasione dell'emergenza sanitaria.

"Passi in avanti per il ritorno alla normalità - dichiara il presidente Michele Cimino - nel rispetto delle norme vigenti che assicurano sicurezza e igiene. Le nostre bici, infatti, sono sanificate continuamente per coniugare una mobilità sempre più sostenibile e la serenità dei nostri utenti".

Ed ancora, per la località balneare di Mondello, già dal 26 giugno il punto vendita Cit di piazza Mondello, è attivo ogni giorno dalle 8,30 alle 19,30 festivi compresi. Abbonamenti, biglietti e tutta l'assistenza agli utenti del TPL palermitano.

