Incidente a Palermo, traffico in tilt in via Roma: diversi i feriti, coinvolti più mezzi

Ancora un grave incidente a Palermo, dove in via Roma, in centro città, diversi mezzi si sono scontrati tra di loro. Traffico paralizzato e almeno tre persone che sono state portate in ospedale per ulteriori accertamenti. Coinvolti almeno due scooter di grossa cilindrata e un'autovettura. Sul posto gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi.

Incidente mortale questa mattina ad Altavilla Milicia. Un uomo di 71 anni, Giuseppe Marino, residente del luogo, ha perso la vita. L’uomo viaggiava da solo a bordo della sua Fiat Panda in contrada San Michele, quando per cause non ancora accertate si è schiantato contro un muro.

E’ stata una donna residente in zona a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il corpo dell’anziano dalle lamiere contorte. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Civico, ma qui è morto. Sarà compito degli agenti della polizia municipale ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Non è escluso che l’uomo si sia sentito male e abbia perso il controllo del mezzo.

