Tenta il furto in alcune auto vicino al commissariato, un arresto a Palermo

E' stato sorpreso a tentare di rubare in alcune auto posteggiate non lontano dal commissariato "Oreto-stazione", in via Roma, a Palermo. La polizia ha arrestato Antonino Russo, 37enne pregiudicato palermitano resosi responsabile del reato di furto aggravato su due autovetture. Ad effettuare l’arresto un agente in servizio di addetto al centralino/corpo di guardia del commissariato stesso.

Al poliziotto, la scorsa notte, intorno alle ore 2.30, impegnato nella visione dei monitor del sistema di video sorveglianza esterna, non sono sfuggiti i movimenti sospetti di un individuo giunto a bordo di una bicicletta nella vicina via Malta.L’uomo ha così iniziato ad aggirasi tra le auto in sosta scrutando dentro gli abitacoli.

I movimenti di Russo non sono passati inosservati all’agente di turno di notte che ha messo in sicurezza il commissariato ed è

uscito a intervenire aiutato da alcuni suoi colleghi delle volanti arrivati in zona. Il giudice ha convalidato l’arresto.

