Palermo, ragazza si suicida gettandosi dal ponte in via Oreto: inutili i soccorsi

Tragedia in via Oreto, a Palermo. Una ragazza si è suicidata, lasciandosi cadere nel vuoto dal ponte, dopo essere salita su un muretto. Prima di gettarsi, avrebbe riposto con cura il suo cellulare nel muretto stesso. La donna è purtroppo morta sul colpo.

Non si conoscono i motivi del gesto. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 13.15, secondo quanto ricostruito dalla polizia, che è arrivata sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. E' stato chiamato un medico legale, che esaminerà il cadavere della donna, e sono stati avvertiti i familiari. Indagini per cercare di capire le cause e se avesse lasciato un messaggio prima del suicidio.

