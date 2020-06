Termini Imerese, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: 21enne in manette

La movida termitana nella notte di ieri si è conclusa con un arresto per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e l’ispezione da parte dei carabinieri di alcuni locali notturni.

Nell’attività di controllo del territori, i carabinieri della compagnia di Termini Imerese, insieme ai colleghi dei Nas e del Nucleo Ispettorato ed Lavoro, hanno controllato decine di attività tra Piazza Duomo ed il Belvedere di Termini Imerese. Tra questi alcuni sarebbero stati trovati non in regola.

Durante i controlli un giovane: C.P., di 21 anni, di Termini Imerese è stato fermato e portato in caserma per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il GIP del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto sottoponendo il giovane all’obbligo di firma, in attesa del processo.

