Movida a Palermo, ok all'asporto di alcolici dopo la mezzanotte ma non in vetro

Ok agli alcolici dopo la mezzanotte ma non in vetro. Lo chiarisce un'ordinanza appena pubblicata dal Comune di Palermo che spiega il punto 4 di quella già in vigore.

"Si è reputato opportuno chiarire il punto per evitare interpretazioni ed applicazioni contraddittorie. La precisazione - si legge nell'ordinanza - consiste nel rendere esplicito che dalle ore 24 gli esercenti, oltre che vendere e somministrare in loco, possono anche vendere per asporto ma non in contenitori di vetro o bottiglie".

Ciò è valido solo per gli esercenti di "vendita e somministrazione" fino all'1,30. Per quanto invece riguarda la chiusura dei locali, l'orario limite della nuova ordinanza è fissato alle 2 e non più all'1,30.

Le bevande in vetro si potranno vendere ma la consumazione deve avvenire all'interno dei locali o nelle aree di loro pertinenza (suolo pubblico occupato regolarmente o dehors, per esempio).

