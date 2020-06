Arrestato per mafia, si difende dopo il blitz: "Giro per le case con la Bibbia, parlo del Vangelo"

"Voglio precisare che ho iniziato un percorso di fede, che sono diventato evangelista". Francesco Di Noto, 30 anni, arrestato martedì nel blitz contro la mafia di San Lorenzo e Tommaso Natale a Palermo, racconta: "Giro per le case con la Bibbia, parlo del Vangelo. Un mio post su un social, in cui facevo la mia personale testimonianza di fede, ha avuto migliaia di visualizzazioni".

Mafia, blitz a Palermo: le foto degli arrestati, c'è anche "Cento carati" Vincenzo Billeci Andrea Bruno Giulio Caporrimo Giuseppe Enea Andrea Gioè Francesco Paolo Liga Baldassare Migliore Nunzio Serio Vincenzo Taormina Francesco Di Noto

Ma a parte le testimonianze di fede, Di Noto, che secondo l’accusa fa parte della famiglia di Partanna Mondello, non apre bocca, come scrive Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia in edicola.

Come lui, anche Andrea Bruno, 52 anni, uno dei dieci arrestati, prende le distanze dalla mafia: "Non mangio più di questo pane", dice davanti ai magistrati che ieri hanno interrogato gli indagati coinvolti nel blitz contro il clan capeggiato da Giulio Caporrimo. Anche il boss ieri è finito davanti al Gip Fabio Pilato, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere, come quasi tutti gli altri.

