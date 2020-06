Donna di 30 anni morta in ambulanza a Palermo, trovata priva di sensi a Ballarò

Una donna di 30 anni è morta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale Civico. Ieri pomeriggio si era accasciata a terra mentre si trovava al mercato di Ballarò. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi. Non si conoscono le generalità della vittima. La donna non aveva documenti.

Dopo l’ispezione cadaverica, il pm di turno ha disposto l’autopsia. Sull'episodio indaga la polizia che cercherà di ricostruire le ore precedenti al decesso per chiarire cosa possa essere accaduto. Da un primo esame sul cadavere non sarebbero stati individuati segni di violenza né ferite che lascerebbero pensare a una morte traumatica. La donna potrebbe avere avuto un malore o essere deceduta a causa di una overdose. La risposta potrà arrivare solo dopo gli esami tossicologici eseguiti presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico.

