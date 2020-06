Mondello, sequestrati 5 veicoli elettrici senza targa e assicurazione

Cinque veicoli elettrici privi di targa e assicurazione sono stati sequestrati nello scorso fine settimana dagli agenti del Commissariato di Mondello. Dai controlli è emerso che i mezzi erano alterati e modificati così da renderli, per caratteristiche tecniche, del tutto equivalenti ai ciclomotori.

I conducenti, alcuni dei quali minori di età e privi di documenti, sono risultati sprovvisti di patente di guida, caschi e talvolta anche di titolo di proprietà del mezzo.

Sono state elevate sanzioni per migliaia di euro ed i mezzi sono stati trattenuti presso il Commissariato di Mondello per gli accertamenti tecnici già effettuati da personale della Motorizzazione Civile di Palermo che ha attestato – dopo verifiche sul posto - che tutti i veicoli classificati “a pedalata assistita” in realtà sono assimilabili per caratteristiche tecniche in tutto e per tutto a dei ciclomotori.

I mezzi, essendo privi del certificato di circolazione, saranno confiscati.

I controlli hanno poi riguardato i parcheggiatori abusivi, tre dei quali, tutti recidivi, sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria. Si trovavano in via Agostino Barberigo, via Glauco e Via Colonia Marina.

