Tamponamento a Capaci, lunghe code sulla Palermo-Trapani: traffico in tilt, diversi i feriti

Tamponamento a catena sulla A19 Palermo – Trapani. Lo scontro è avvenuto all'altezza della galleria di Capaci in direzione Trapani. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente che ha coinvolto diversi mezzi.

Sul posto si trovano quattro ambulanze e il personale sanitario del 118 per prestare soccorso ai feriti di cui non si conosce il numero esatto. Lunghe code intanto si sono fermate in autostrada, stracolma di coloro che, in questa domenica di fine giugno, si stanno dirigendo verso le località di mare.

