Tangenti e misteri, al Comune di Palermo spariti atti legati all’inchiesta

Carte sparite così come conferma in Procura il dirigente del Comune. Come scrive Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia in edicola, dagli archivi dell’Ufficio condono, nella sede del Polo tecnico di via Ausonia a Palermo, mancherebbero gli atti relativi alla sanatoria chiesta per la ex Keller, una delle tre aree industriali dismesse al centro dell’inchiesta Giano bifronte, che portò a sette arresti eseguiti da carabinieri e finanzieri alla fine di febbraio.

Al centro di tutto la trasformazione in edilizie di quelle aree, affare da 150 milioni per ciascuna di esse, che faceva gola a imprese amiche di politici e burocrati; sarebbe stata pilotata attraverso una serie di corruzioni.

E dopo l’insolito trasloco della commissione Urbanistica, in pieno lockdown e nel bel mezzo dell'inchiesta giudiziaria, adesso altre carte importanti che vengono a mancare.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE