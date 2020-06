In 3 sullo scooter elettrico a Mondello: tra loro una donna incinta e una minorenne

In tre in sella ad uno scooter elettrico: un uomo, la moglie in gravidanza e la figlia minorenne. I tre sono stati fermati dagli agenti del Commissariato Mondello nel corso dello scorso week end. Si tratta di una delle tante infrazioni riscontrate dalla polizia durante i controlli nella borgata marinara.

Numerosi sono stati infatti i sequestri amministrativi e le sanzioni elevate nei giorni scorsi. Spesso sono stati trovati minori a bordo di motocicli, privi di documenti al seguito e sprovvisti di assicurazione e patente di guida.

I poliziotti hanno anche sorpreso un parcheggiatore abusivo. Durante i controlli, un giovane è stato trovato in possesso di un coltello ed è indagato per porto abusivo di armi da taglio.

