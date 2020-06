Centri estivi per bimbi e adolescenti: a Palermo aprono oggi 70 strutture

Attivi da oggi a Palermo circa 70 centri privati per attività ludico ricreative per bambini e adolescenti. Per l'avvio le strutture hanno solo dovuto dare comunicazione al Comune tramite lo strumento online recentemente attivato sul sito istituzionale.

"Un segnale - secondo il sindaco Leoluca Orlando - della grande necessità che le famiglie, ma soprattutto i bambini e le bambine hanno di tornare ad una socialità che per quanto limitata dalle norme di prevenzione, torni ad essere quanto più possibile normale e vitale".

Sabato sera il sindaco aveva contattato il presidente della Regione Nello Musumeci e l'assessore Regionale alla famiglia dopo la pubblicazione dell'ultima ordinanza da cui sembrava evincersi uno slittamento dell'apertura delle strutture per l'infanzia.

Il Governo regionale ieri, attraverso una circolare, ha poi chiarito che anche in Sicilia si applicano le norme nazionali previste dall'ultimo Dpcm."Un chiarimento necessario - conclude Orlando - che contribuisce a dare tranquillità alle famiglie che già si erano organizzate e agli operatori delle strutture coinvolte".

