Tragedia per la famiglia Niceta, il 38enne Fabio trovato morto in casa a Palermo

Tragedia per la famiglia Niceta, noti negozianti a Palermo. Nella notte tra venerdì e sabato è stato trovato morto in casa Fabio Niceta, 38enne. L'uomo viveva da solo in un'abitazione di via XXII gennaio e in passato aveva aperto il lounge bar Pitto in via Isidoro La Lumia.

Gli ultimi a vedere il 38enne sarebbero stati proprio i genitori venerdì scorso. Dopo diverse ore in cui non avevano più ricevuto notizie, il fratello sarebbe andato a casa di Fabio e avrebbe sfondato la porta trovandolo morto sul divano.

