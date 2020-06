Palermo, tenta di recuperare lo smartphone rubato e viene travolto da un'auto

Oltre il danno la beffa ieri per un 30enne di origine inglese a Palermo. Dopo esser stato derubato del proprio smartphone ha tentato di inseguire il ladro per recuperare l'apparecchio ma è stato travolto da un'auto rimanendo ferito.

È accaduto nella tarda serata di ieri in via Roma. Il giovane, che si trovava in compagnia di amici, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito all'ospedale Civico di Palermo. Il ladro, invece, è riuscito a fuggire.

