Incendio in casa a Palermo, muore una donna: "Colpa di una sigaretta"

Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della propria abitazione a Palermo, questa mattina, intorno alle 5. I vigili del fuoco, allertati dai residenti in via Pacinotti, sono intervenuti e hanno spento le fiamme dopo circa due ore.

La vittima è un'anziana che al momento in cui è divampato l'incendio si trovava da sola. Da accertare le cause che hanno scatenato il rogo, anche se da una prima verifica a provocare le fiamme sembra sia stata una sigaretta rimasta accesa.

Il palazzo, precauzionalmente, è stato evacuato e soltanto dopo i consueti controlli strutturali i proprietari potranno rientrare nelle rispettive abitazioni.

