Sparatoria a Carini, caccia a due uomini: ipotesi regolamento di conti per droga

Spari in provincia di Palermo. Momenti di paura ieri sera a Carini, dove due giovani intorno ai 30 anni si sarebbero affrontati in uno scontro a fuoco. Sono stati esplosi almeno tre colpi di pistola tra via Gurrino e via Roma. I carabinieri hanno avviato le indagini cercando di far luce su quanto successo e sulle cause.

Durante la sparatoria, i colpi esplosi non sarebbero andati a segno e non dovrebbero esserci feriti. I due uomini sarebbero riusciti a dileguarsi ed in questo momento sono ricercati dai militari. Tra le ipotesi un regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio di droga.

© Riproduzione riservata