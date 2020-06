Movida a Palermo, si cambia: stop asporto di alcolici in bottiglie di vetro dopo le 20

Una nuova ordinanza che regola la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a Palermo. La firma del sindaco Orlando è arrivata nel pomeriggio sul documento che modifica e integra il precedente emanato ieri nell'ambito delle attività per la sicurezza, a tutela della quiete pubblica e per la prevenzione della diffusione del Covid-19.

L'ordinanza, che ha carattere sperimentale, prevede che per i prossimi 30 giorni sia vietata per tutti gli esercizi di vicinato la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 8 e dopo le 20. Questo divieto vale anche per i distributori automatici.

Esenti da questo obbligo gli esercenti che svolgono anche attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato - come per esempio gastronomie e rosticcerie - che sono autorizzati alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione fino alle ore 24.

Per tutti gli altri esercizi, dalle ore 20 alle 8 del mattino successivo, il divieto riguarda unicamente la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro.

Dalle ore 24 alle ore 1.30 della notte è consentita unicamente la vendita per il consumo diretto all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza, mentre all'1.30 dovranno interrompersi tutte le attività con la chiusura dei locali.

"Con questo nuovo provvedimento che ho condiviso con tutta la Giunta - spiega il Sindaco - abbiamo posto rimedio ad alcuni errori materiali che andavano corretti; era inoltre emersa la necessità bilanciamento le esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito un lungo blocco dell'attività, con l'interesse collettivo di ridurre il rischio di aggregazioni notturne potenziale fattore di contagio."

